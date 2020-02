Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau an Bushaltestelle in Wuppertal beraubt

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (31.01.2020), gegen 23:00 Uhr, kam es an der Loher Straße in Wuppertal-Barmen zu einem Raub. Eine 19-Jährige wartete an einer Haltestelle auf den Bus, als ihr ein bislang Unbekannter, den Rucksack aus den Händen riss. Der Täter flüchtete mit seiner Beute in Richtung Schönebecker Straße. Er ist circa 200 cm groß und hat eine stabile Figur. Er trug eine Strickmütze und schwarze Handschuhe. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

