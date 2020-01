Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Tiefgarage FR-Lehen - starke Rauchentwicklung -derzeit keine Hinweise auf verletzte Personen

Freiburg (ots)

Stadt Freiburg im Breisgau

Stadtteil Freiburg-Lehen

Am 10.01.2020 gegen 00:55 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine starke Rauchentwicklung in einer Tiefgarage unter einem Gebäudekomplex in der Wirthstraße gemeldet.

Derzeit ist die Feuerwehr mit der Brandbekämpfung beschäftigt.

Wie es zum Brand kam, ist nach derzeitigem Kenntnisstand unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird nachberichtet.

FLZ/mo

