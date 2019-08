Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Einbruch in Einzelhandelsgeschäft:

In der Zeit von Dienstag, den 30.07.2019, 17:45 Uhr bis zur Feststellung am Donnerstag, den 01.08.2019, 10.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Aufdrücken eines Fensters in die Räume eines Geschäftes in der Goslarschen Straße ein. Aus der Kasse entwendeten sie dann das darin enthaltene Bargeld. Außerdem wurde ein Notebook mitgenommen.

