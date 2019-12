Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht mit zuvor entwendeten Pick Up

Herschweiler-Pettersheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen des 28.12.2019 fuhr um ca. 04:40 Uhr ein schwarzer Pick Up, "Dodge Ram" in der Hauptstraße bei einem vermeintlichen Wendemanöver über die Fahrbahn hinaus und kollidierte mit einem im Boden fixierten Zigarettenautomaten, der dadurch aus der Verankerung gerissen wurde. Hierbei fuhr sich der Geländewagen fest und konnte nicht mehr wegbewegt werden.

Die Insassen, vermutlich mehrere, da auf beiden Seiten des Fahrzeugs die Türen aufstanden, flüchteten.

Bei der Unfallaufnahme vor Ort musste festgestellt werden, dass das Unfallfahrzeug mit der Kennzeichenortskennung "KL" im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landstuhl am 23.12.2019 in Hauptstuhl entwendet wurde.

Sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall oder einer zurückliegenden Sichtung eines solchen Fahrzeugs bitte an die Polizei Kusel unter Tel. 06381-919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de.

