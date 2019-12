Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht vom 26.12.2019 auf den 27.12.2019 ist es in Winnweiler in der Straße "Am Schwimmbad" zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Durch einen unbekannten Autofahrer wurde ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter PKW mit KL-Kennzeichen an der Stoßstange hinten links beschädigt. Um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro hat er sich nicht gekümmert. Der Schaden am Verursacherfahrzeug befindet sich vermutlich an der vorderen Stoßstange.

Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell