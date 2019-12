Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 03:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße einzubrechen. Die Person überstieg eine Mauer und versuchte über die Seitentür in das Gebäude zu gelangen. Der anwesende Bewohner wurde durch Geräusche darauf aufmerksam und störte den Täter hierbei. Dieser flüchtete anschließend unerkannt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

