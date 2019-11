Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Gute Sicherung lässt Einbrecher scheitern

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In der Zeit zwischen dem 24.11.2019 und dem 25.11.2019 versuchten Unbekannte, in ein Haus auf der Berliner Straße in St. Tönis einzubrechen. Die Einbrecher hebelten offenbar zunächst an der Haustür. Dieses hielt stand, da die Eigentümer zusätzliche Sicherungen angebracht hatten. Zusätzliche Sicherungen ließen auch den zweiten Versuch scheitern: Die Einbrecher hebelten an der Terrassentür. Auch diese hielt stand, es wurde nichts gestohlen. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1432)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell