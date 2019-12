Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verdächtige Person

Sankt Julian (ots)

Nein, es ist nicht der Nikolaus, der am zweiten Weihnachtsfeiertag durch ein Fenster in ein Haus in der Hauptstraße klettert. Ein Spaziergänger verständigte am Donnerstag-Nachmittag die Polizei. Der Mann war zuvor über einen Zaun geklettert. Dann klirrte Glas und der "Einsteiger" verschwand durch das kleine Fenster in dem scheinbar leerstehenden Haus. Die Polizeistreife traf den vermeintlichen Einbrecher bei dem Gebäude an. Mit einem Mitvertrag konnte er belegen, dass er berechtigt in das Haus eingedrungen war. Er hatte sich zuvor ausgeschlossen und hierauf ein bereits vorbeschädigtes Fenster für seinen "Einstieg" ausgewählt.

