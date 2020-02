Polizei Wuppertal

POL-W: W- Kioskräuber mit Pfefferspray vertrieben

Wuppertal (ots)

Gestern Vormittag (04.02.20) überfiel ein Räuber einen Kiosk an der Straße Baumhof in Wuppertal. Der Täter betrat gegen 11:15 Uhr den Verkaufsraum, begab sich unmittelbar zum Tresen und forderte unter Vorhalt eines Messers Geld aus der Kasse. Die anwesende Verkäuferin (43) ging nicht auf die Forderungen ein, sondern sprühte dem Unbekannten Reizgas in das Gesicht. Dieser verließ daraufhin fluchtartig das Geschäft in Richtung Saarbrücker Straße. Der Räuber war nach Angaben der Zeugin komplett dunkel gekleidet. Seine Sportschuhe waren mit einem "Nike"-Embleme versehen. Er soll eine auffällig spitze Nase gehabt haben. Aufgrund der Maskierung kann der Mann nicht näher beschrieben werden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen des Überfalls. Diese haben die Möglichkeit sich unter der 0202/284-0 an die Ermittler zu wenden. (weit)

