Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub am Rommelspütt in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (08.02.2020), gegen 00:50 Uhr, kam es in Wuppertal-Elberfeld zu einem Raub auf einem 31-Jährigen. Der Mann war auf der Straße Rommelspütt unterwegs, als ihn jemand von hinten niederschlug. Der Schläger nahm dem Mann seine Geldbörse ab und floh mit seiner Beute in Richtung Gathe. Der Räuber ist circa 170 cm groß. Er trug eine weiße Hose und einen weißen Pullover. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

