Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Kontrolle von Jugendgruppe im Bahnhof Aschersleben ergibt gleich mehrere Strafanzeigen

Aschersleben (ots)

Am Samstag, den 28. Dezember 2019 kontrollierte die Bundespolizei gegen 19.45 Uhr den Bahnhof Aschersleben und stellte eine Gruppe deutscher Jugendlicher in der Bahnhofshalle fest, die keine Reiseabsichten vorweisen konnten. Dafür hatte aber ein 14-jähriger Junge sowie ein 15-jähriges Mädchen ein Hausverbot für besagten Bahnhof, wodurch beide nun mit einer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch rechnen müssen. Zudem führte der 14-Jährige insgesamt drei Böller mit sich, welche in Deutschland nicht zugelassen sind und ihm eine zweite Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz einbringen wird. Neben diesen drei Böllern hatte er weitere Feuerwerkskörper dabei, welche erst ab dem 18. Lebensjahr erlaubt sind. Sämtliche pyrotechnischen Erzeugnisse stellten die Bundespolizisten sicher. Bei der Kontrolle eines 17-jährigen Teenagers fanden die Einsatzkräfte dann noch einen Grinder sowie eine geringen Menge Marihuana. Dies bedeutet für den jungen Mann ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Drogen und den Grinder stellten die Bundesbeamten ebenfalls sicher und übergaben sie zuständigkeitshalber an die Landespolizei.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391-56549-505

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell