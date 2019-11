POL-WE: Tödlicher Verkehrsunfall bei Okarben

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Okarben: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag auf der B3 zwischen Okarben und Wöllstadt. Gegen 14.50 Uhr kam eine 59-jährige Frau, kurz hinter dem Ortsausgang Okarben in Richtung Wöllstadt, mit ihrem PKW auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden LKW. Die Frau wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt und erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Der Fahrer des LKW verletzte sich leicht. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt zog einen Gutachter hinzu, sowohl der Suzuki als auch der 26-Tonner wurden sichergestellt und abgeschleppt. Warum die Frau auf die Gegenfahrbahn geriet sollen die weiteren Ermittlungen klären. Zwecks Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die B3 für mehrere Stunden voll gesperrt. Auch zum jetzigen Zeitpunkt dauert die Vollsperrung an..

