POL-WE: Trauringe geklaut ++ Reichlich Promille bei Rosbach ++ Transporter nach Unfall auf der A5 Totalschaden ++ Einbrüche in Ulfa und Ober-Wöllstadt ++ Mountainbike in Vilbel gestohlen ++ u.a.

Friedberg (ots)

Transporter Totalschaden

Autobahn 5: Der 30-jährige Fahrer eines Kleintransporters aus dem Landkreis Groß-Gera stieß mit seinem Fahrzeug am Mittwoch, gegen 14.45 Uhr, auf den rechts neben sich fahrenden PKW eines 62-jährigen Frankfurters. Zwischen Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz ereignete sich der Unfall. Der Transporter kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Beide Fahrzeugführer zogen sich leichte Verletzungen zu und kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen und der Leitplanke entstanden Schäden von rund 18.000 Euro. Auto und Transporter mussten abgeschleppt werden.

Mountainbike weg

Bad Vilbel: Am Ausgang des Bahnhofes, Richtung Quellenpark, stellte eine Vilbelerin am Mittwochmorgen um 07.45 Uhr ihr Fahrrad ab und schloss es am Fahrradständer an. Bei ihrer Rückkehr um 14.30 Uhr fehlte von dem grün-schwarzen Cannondale Trail 7 Mountainbike jede Spur. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise auf den Verbleib des Rades mit einem Wert von rund 500 Euro.

Trauringe gestohlen

Butzbach: Reichlich Beute konnte ein Dieb in der Nacht zum heutigen Donnerstag am Marktplatz machen. Um 03.05 Uhr schlug er die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes ein und konnte sich so an der Auslage bedienen. Rund 150 Trauringe nahm der Täter an sich und ergriff anschließend die Flucht. Einen Wert von mehreren 10.000 Euro hat die Beute. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet um Hinweise auf den Täter.

Brand im Dachgeschoss

Friedberg: In der Küche im Dachgeschoss eines Wohnhauses in der Erasmus-Alber-Straße in Bruchenbrücken brach am Mittwoch, gegen 13 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Brand aus. Die Hausbewohner entdeckten diesen und konnten unverletzt das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der in den Räumlichkeiten im Dachgeschoss einen Schaden von rund 50.000 Euro anrichtete. Die Brandursache bedarf der weiteren Ermittlungen.

Einbruch in Ulfa

Nidda: Die Abwesenheit der Hausbewohner nutzten Einbrecher am Mittwochabend, um sich zu einem Wohnhaus in der Eichelsdorfer Straße Zutritt zu verschaffen. Die Täter hebelten ein Fenster auf der Rückseite des Hauses auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume und diverse Behältnisse nach Wertsachen. Als sie das Haus wieder verließen, nahmen sie eine Münzsammlung mit. Zwischen 18.40 und 20.30 Uhr müssen die Täter am Werk gewesen sein. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Nidda, Tel. 06042-9648-180.

Reichlich Promille

Rosbach: Den Führerschein einer 43-jährigen Autofahrerin aus Oberursel stellte die Polizei heute Nacht sicher. Gegen 00.35 Uhr kam die Frau mit ihrem PKW auf der Bundesstraße 455 - von der Autobahn kommend kurz hinter der Einmündung zur Kreisstraße 11, nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte gegen die Schutzplanke und fuhr anschließend über die komplette Fahrbahn auf die andere Fahrbahnseite gegen die Schutzplanke. Während an PKW und Leitplanken Schäden von etwa 5000 Euro entstanden, blieb die Fahrerin unverletzt. Einem Arzt wurde sie von der Polizei trotz allem für eine Blutentnahme vorgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr nämlich eine Wert von über 2,7 Promille. Der PKW musste abgeschleppt werden. Die Oberurselerin darf bis auf Weiteres kein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führen.

Einbruch in Ober-Wöllstadt

Wöllstadt: Durch einen Wintergarten verschafften sich Einbrecher zwischen 09 und 18.30 Uhr am Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Gondolfstraße. Die Täter durchsuchten die Räume nach Wertsachen und konnten mindestens eine Uhr und Bargeld erbeuten. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

