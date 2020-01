Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Zeugensuche nach Unfallflucht auf Einkaufsmarkt-Parkplatz

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.01.20, zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten VW Passat CC auf dem REWE-Parkplatz auf der Gänsmatt. Am Passat entstand an der hinteren Stoßstange ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Das Auto des Verursachers dürfte eine helle oder weiße Farbe besessen haben. Das Polizeirevier Schopfheim bittet Zeugen sich unter Tel. 07622 66698-0 zu melden.

