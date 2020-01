Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Körperverletzung in Shuttlebus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.01.20, soll es in einem Shuttlebus auf der Fahrt von einer Veranstaltung in Todtnau nach Schopfheim zu einer Körperverletzung gekommen sein. Gegen 02.30 Uhr soll ein 16-Jähriger mit einem bislang unbekannten Mann in dem Bus in Streit geraten sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Unbekannte den Jugendlichen zunächst in den Schwitzkasten genommen und ihm anschließend einen Kopfstoß verpasst haben. Der Polizeiposten Oberes Wiesental bittet Zeugen, welche die Körperverletzung beobachtet hatten, sich unter Telefon 07673 8890-0 zu melden.

