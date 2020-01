Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Verkehrsunfallflucht in der Tscheulinstraße

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.01.2020, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich in der Tscheulinstraße auf Höhe des dortigen Supermarktes eine Verkehrsunfallflucht, in Folge dessen sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer hatte sein Fahrzeug mit Schnittgut geladen, welches seitlich von der Ladefläche ragte. Die Ladung schrammte einen 16-jährigen Fußgänger, welcher sich auf dem Gehweg befand und verletzte diesen leicht. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um ein beiges Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

