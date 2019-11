Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Wieder Leergutfässer gestohlen

Bocholt (ots)

Erneut haben es Unbekannte in Bocholt im größeren Stil auf Leergut abgesehen: In der Nacht zum Donnerstag entwendeten die Täter insgesamt 62 Partyfässer der Biermarke Warsteiner. Die leeren Fässer waren auf dem Gelände eines Getränkehandels an der Straße Am Gut Baarking gelagert. Wie berichtet, hatten erst in der Nacht zuvor Unbekannte 66 Leergutfässer dort gestohlen. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

