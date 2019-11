Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Navi an Motorrad abgeschraubt

Ahaus (ots)

Ein Navigationssystem haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Ahaus entwendet. Das Gerät war an einem Motorrad befestigt, das auf einem Grundstück an der Straße Sunderhues Esch gestanden hatte. Die Täter schraubten das System vom Typ Garmin Zumo daran ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell