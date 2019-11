Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Wohnhaus

Heek (ots)

Ein Fenster auf der Rückseite nutzen unbekannte Täter zum Einstieg in ein Wohnhaus auf der Raiffeisenstraße. In der Nacht zu Montag drückten die Unbekannten zunächst die heruntergelassenen Jalousien nach oben, ehe sie sich an dem Fensterrahmen zu schaffen machten. Sie hebelten das Fenster durch mehrmaliges Ansetzen auf und gelangten somit ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten - Angaben zum Diebesgut liegen der Polizei derzeit noch nicht vor. Durch eine offenstehende Terrassentür flüchteten die Täter unbemerkt. Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat Ahaus (02561) 9260 zu wenden.

