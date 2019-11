Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Einbrecher hebeln Fenster auf

Velen (ots)

Einbrecher sind am Mittwoch in ein Wohnhaus in Velen-Ramsdorf eingedrungen. Die Täter hatten sich Zugang ins Innere verschafft, in dem sie das Rollo eines Fensters im Erdgeschoss hochdrückten. Anschließend hebelten die Unbekannten das Fenster auf. In dem Gebäude an der Straße Hagen-Arve durchsuchten sie sämtliche Räume. Art und Umfang der möglichen Beute standen zunächst nicht fest. Die Tat geschah zwischen 12.30 Uhr und 23.45 Uhr. Wer Hinweise geben kann, wendet sich unter Tel. (02861) 9000 an die Kripo in Borken.

