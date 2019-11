Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Spielautomaten aufgebrochen

Raesfeld (ots)

Es ging ihnen nicht ums Essen, sondern ums Geld: Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Restaurant in Raesfeld eingebrochen. Die Täter waren nach ersten Erkenntnissen durch eine unverschlossene Terrassentür ins Innere gelangt. In den Räumen hebelten sie einen Spielautomaten auf und stahlen das Geld daraus. Die Tat spielte sich zwischen Mittwoch, 22.30 Uhr, und, Donnerstag, 03.40 Uhr, ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell