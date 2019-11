Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Tagsüber in Wohnhaus eingebrochen

Stadtlohn (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch in ein Wohnhaus an der Elisabethstraße in Stadtlohn eingedrungen. Im Zeitraum von 08.00 Uhr und 18.40 Uhr überstiegen die Täter zunächst eine Umfriedung, hebelten ein Fenster an der Rückseite des Hauses auf und verschafften sich somit Zutritt zum Inneren. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Ob und was die Täter entwendeten, stand zunächst nicht fest. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und erschien vor Ort. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus (02561) 9260 entgegen.

