Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugin eines Unfalls vom 08.02.2019 gesucht

Gronau (ots)

Die Polizei sucht eine weibliche Zeugin, die einen Unfall am Freitag, den 08.02.2019, gegen 01.00 Uhr in Gronau auf der B54/Abfahrt Amtsvennweg in Fahrtrichtung Münster beobachtet und der Polizei Gronau gemeldet hatte. Bei dem Unfallgeschehen soll es sich um einen Alleinunfall gehandelt haben, bei dem ein 38-jähriger Lkw-Fahrer aus Niedersachsen eine Leitplanke im Vorbeifahren beschädigt haben soll. Zum Zeitpunkt des Unfalls stand der 38-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Bis heute streitet der vermeintliche Fahrzeugführer die Fahrereigenschaft ab. Die Zeugin, deren Personalien bisher nicht bekannt sind, wird gebeten sich umgehend beim Verkehrskommissariat (02562) 9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Leah Terhaar

Telefon: 02861 900 2222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell