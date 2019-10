Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand im Aufzugsschacht verursacht Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei

Vallendar (ots)

Vallendar - Am 03.10.2019 um 12:11 Uhr wurde der Polizei Bendorf ein Brandmeldealarm in der BDH Klinik in Vallendar gemeldet. Die bereits alarmierte und schon vor Ort eingetroffene Feuerwehr teilte mit, dass in dem Aufzugschacht der Klinik ein Brand ausgebrochen sei. Zunächst ging man davon aus, dass in dem Aufzug noch Personen seien. Glücklicherweise konnten sich die 7 im Aufzug befindlichen Personen vor dem Ausbruch des Feuers in Sicherheit bringen. Niemand erlitt eine Verletzung. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden ins bislang nicht bekannter Höhe.

