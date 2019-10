Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht mit hohem Schaden

Bendorf (ots)

Am 02.10.2019, gegen 03:00 Uhr, meldete ein Zeuge, dass er ein total demoliertes Fahrzeug im Bereich der Hauptstraße 201 in 56170 Bendorf festgestellt habe. Die Angaben bestätigten vor Ort. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein PKW, vermutlich der Marke Toyota, in das geparkte Fahrzeug und flüchtet anschließend in Rtg. Stadtmitte Bendorf. Das unfallflüchtige Fahrzeug dürfte stark im Frontbereich beschädigt sein. Das geparkte Fahrzeug ist Totalschaden. Die Unfallflucht zwischen 01.10.2019, 23:30 Uhr bis 03:00 Uhr geschehen sein. Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang und/oder Verursacher machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf unter Rufnummer 02622-9402-0 oder pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bendorf



Telefon:0262294020

pibendorf@polizei.rlp.de



