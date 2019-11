Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstahl aus Friseurbetrieb

Gronau (ots)

Auf sechs Haarschneidemaschinen hatte es ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch in Gronau abgesehen. Der Dieb war nach ersten Erkenntnissen durch ein Fenster in die Räume eines Friseurbetriebs an der Mühlenmathe eingestiegen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell