Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall in der Medenheimer Straße - Polizei sucht Unfallgeschädigten

Northeim (ots)

Northeim, Medenheimer Straße - Donnerstag, 16.01.2019, 16.30 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr parkte eine 82 Jahre alte Northeimerin ihren Pkw in der Medenheimer Straße in einer der Parkboxen zwischen der Apotheke und der Stadthalle. Beim Ausparken beschädigte sie einen bislang unbekannten Pkw. An ihrem eigenen Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Die Northeimerin fuhr anschließend nach Hause. Erst am Freitagvormittag meldete die Unfallverursacherin den Verkehrsunfall auf der Northeimer Dienststelle.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde gegen die Northeimerin eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Der geschädigte Fahrzeugbesitzer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 mit der Northeimer Dienststelle in Verbindung zu setzen.

