Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim, Speiertsgasse, 13.11.19, 10.10 Uhr Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Herxheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 13.11.19, gegen 10.10 Uhr in Herxheim in der Speiertsgasse, zwischen den Einmündungen Litzelhorst- und Kettelerstraße, bei dem ein 9-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Das Mädchen befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Speiertsgasse in nördlicher Richtung. Ein entgegenkommender Pkw fuhr aus nicht bekannten Gründen mit geringer Geschwindigkeit auf den Gehweg. Hier kam es zum Zusammenstoß, weshalb das 9-jährige Mädchen vom Rad stürzte. Der männliche Pkw-Fahrer stieg aus und erkundigte sich mehrfach bei dem Kind, ob es sich verletzt habe. Nachdem das Kind dies verneinte, fuhr es zur Schule weiter. In der Schule angekommen, wurden dann doch leichte Verletzungen am Knie der 9-jährigen Schülerin festgestellt. Ein Verkehrsunfall wurde aufgenommen. Der am Unfall beteiligte Pkw-Fahrer mittleren Alters, der nach Befragung des Kindes mit einem dunkelblauen Auto unterwegs war, trug eine Jacke auf der sich ein "Post-Logo" befand. Dieser wird gebeten, sich mit der Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

