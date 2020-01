Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

Northeim (ots)

Kreisstraße 428 zwischen Nienhagen und Moringen - Freitag, 17. Januar 2020, 08.15 Uhr

NIENHAGEN (fal) - Am Freitag gegen 08.15 Uhr kam es auf der Kreisstraße zwischen Moringen und Nienhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. An ihrem älteren Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Die 47-Jährige war mit ihrem Auto auf der Kreisstraße in Richtung Moringen unterwegs. Auf winterglatter Fahrbahn geriet ihr Pkw in einer leichten Linkskurve ins Schleudern. Das Auto rutschte über die Gegenfahrbahn in den linksseitigen Straßengaben und kommt dort zum Stillstand. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Moringerin suchte anschließend selbstständig eine Arzt auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell