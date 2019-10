Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Erneut verstärkt Präventionsstreifen zum Tag des Einbruchschutzes am 27. Oktober 2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Sonntag, 27. Oktober 2019, findet zum 9. Mal der "Tag des Einbruchschutzes" statt.

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit richtet die Polizeiliche Kriminalprävention ihr Augenmerk wieder verstärkt auf den Einbruchschutz, denn häufig nutzen Diebe die früh einsetzende Dämmerung, um unbemerkt in Häuser und Wohnungen einzusteigen. Die Polizei ist in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta in dieser Woche verstärkt auf Präventionsstreife, um in Wohngebieten auf zum Beispiel auf Kipp stehende Fenster oder geöffnete Garagentore trotz Abwesenheit hinzuweisen. Dies macht es den Einbrechern oder Dieben besonders leicht, in Räume einzudringen bzw. die Abwesenheit der Bewohner festzustellen.

Die Anzahl der Wohnungseinbrüche im Bereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ist von 287 (2017) auf das Rekordniveau von 196 (2018) gesunken.

"Im vergangenen Jahr scheiterten deutlich über 30 Prozent dieser 196 Einbrüche größtenteils an einer guten Sicherung der Häuser oder Wohnungen", sagt Einbruchschutzexperte Andreas Bonk, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta. "Wir empfehlen daher eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen."

Die Polizei bietet individuelle, kostenlose und neutrale Beratungen zum Thema "Einbruchschutz" für Wohn- und Gewerbeobjekte an. Darüber hinaus werden kostenlose Vorträge zum Thema "Einbrecher müssen draußen bleiben" - Sicherheit rund ums Haus, für Vereine, Gruppen etc. angeboten. Treten Sie gerne mit KOK Andreas Bonk unter der Rufnummer 04471/1860-108 in Kontakt, um einen Termin zu vereinbaren.

Zusätzliche Informationen finden Sie auch im Internet unter www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de . Sollte bei der Presse Interesse an einer Begleitung der Präventionsstreifen bestehen, melden Sie sich unter der Rufnummer 04471/1860-108 bei Herrn Andreas Bonk. Vorgesehene Gebiete:

21.10.2018, ab ca. 10:30 Uhr, Damme, und ab ca. 14 Uhr Stadtgebiet Vechta

25.10.2018, ab ca. 10:30 Uhr, Löningen, und ab ca. 13:00 Uhr, Cloppenburg, Inselviertel

