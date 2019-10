Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Am Donnerstag, 17. Oktober 2019, kam es um 13.50 Uhr auf der Sevelter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg befuhr die Sevelter Straße. An der Ecke zur Straße Pingel-Anton wollte er nach rechts in Richtung Sevelten abbiegen. Hier übersah er eine 62-jährige Radfahrerin aus Cloppenburg, die mit ihrem Rad unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 16. Oktober 2019, kam es zwischen 15.00 und 16.00 Uhr, auf dem Parkplatz an der Bgm.-Heukamp-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen dort geparkten Nissen Note und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

