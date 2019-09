Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer auf der Römerstraße ausgeraubt

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Von vier Unbekannten überfallen und bestohlen wurde ein 41-Jähriger am Sonntag, 15. September, gegen 0.20 Uhr, in Bockum-Hövel. Das Raubopfer aus Hamm fuhr mit seinem Fahrrad auf der Römerstraße in nördliche Richtung, als er in Höhe eines Bekleidungsgeschäftes vier Fußgänger überholen wollte. Unvermittelt trat einer der Fußgänger gegen das Hinterrad des Fahrrades, woraufhin der 41-Jährige stürzte. Die Räuber nahmen Portemonnaie und Handy aus den Hosentaschen des am Boden liegenden Opfers und liefen in unterschiedliche Richtungen davon. Ein vorbeifahrender Autofahrer brachte den verletzten Geschädigten in ein Krankenhaus. Der Überfall wurde erst am Dienstagabend bei der Polizei angezeigt. Die Tatverdächtigen sollen arabischer Herkunft sein. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

