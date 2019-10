Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Mittwoch, 16. Oktober 2019, 20.00 Uhr und Donnerstag, 17. Oktober 2019, 05.20 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Pedelec der Marke Bulls, das unter einem Carport in der Steinfelder Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 17. Oktober 2019, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr parkte eine 29-jährige aus Dötligen (Landkreis Oldenburg) ihren grauen Pkw VW Passat auf dem Parkplatz einer Tierarztpraxis an der Oyther Straße in Vechta. Als sie ihren Pkw wieder in Gebrauch nehmen wollte stellte sie eine Beschädigung des Kotflügel und des Radschutzes hinten rechts fest. Der entstandene Schaden beläuft sich 250,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 0441 / 943-0.

Von Montag, 14. Oktober 2019, 21.00 Uhr bis Donnerstag, 17. Oktober 2019, 17.30 Uhr parkte ein 26-jähriger aus Vechta seinen schwarzen Pkw Ford Fiesta ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen der Füchteler Straße in Vechta ab. Als er sein Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte stellte er einen Kratzer am Kotflügel hinten links fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 150,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 04441 / 943-0.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 17. Oktober 2019, 21.39 Uhr befuhr eine 24-jährige aus Bremen mit ihrem Pkw die Straße Hörsten (L76) in Neuenkirchen-Vörden. Auf Höhe des Autobahnzubringers beabsichtigte nach links auf die A1 in Fahrtichtung Bremen aufzubiegen,. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 22-jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der 22-Jährige leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 17. Oktober 2019, um 07.50 Uhr befuhr ein 31-Jähriger Pkw-Fahrer aus Damme die Hufeisenstraße von Südfelde in Richtung Rottinghausen. In einer Kurve kam ihm ein Lkw mit Anhänger teils auf seiner Fahrspur entgegen. Beim Ausweichen auf die Berme durchfuhr der Pkw-Fahrer ein Schlagloch, wodurch der rechte Vorderreifen beschädigt wurde. Der Lkw-Fahrer setzte unerkannt seine Fahrt fort. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 150,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall von zwei Pedelec-Fahrerinnen

Am Donnerstag, 17. Oktober 2019, um 13.30 Uhr begegneten sich zwei Fahrradfahrerinnen auf dem Radweg des Ohlkenbergsweg und stießen zusammen. Eine 50-Jährige aus Damme stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht an der linken Hand. Die andere 48-jährige Frau aus Damme blieb unverletzt. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden, über die Höhe liegen keine Angaben vor.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 17. Oktober 2019, um 21.39 Uhr befuhr eine 24-Jährige aus Bremen mit einem Pkw die Straße Hörsten, L 76, und beabsichtigte nach links auf den Autobahnzubringer der A 1 in Richtung Bremen aufzubiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenkirchen. Es kam zum Zusammenstoß und Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz

Am Donnerstag, 17. Oktober 2019, wurde um 17.25 Uhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer auf der Berliner Straße kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Wagen nicht ordnungsgemäß versichert war. Dazu verfügte der Fahrer nicht über eine Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

