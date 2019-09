Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Auto kollidiert mit freilaufenden Pferden

Metelsdorf (ots)

Am vergangenen Freitagabend, 19:35 Uhr, wurde die Polizei in Wismar zu einem Verkehrsunfall nach Neu Glasin gerufen. Dort war ein 51-jähriger Autofahrer in eine Herde freilaufender Pferde gefahren. Zwei der drei Tiere verendeten vor Ort. Eines blieb unverletzt. Der Autofahrer, der die K 39 in Richtung Glasin befahren hatte, zog sich nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit unbekannt.

