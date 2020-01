Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Kind von Auto auf Fußgängerüberweg angefahren und verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.01.20, kam es gegen 17 Uhr in der Hauptstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer 11-jährigen Fußgängerin. Das Mädchen querte nach derzeitigen Erkenntnissen auf einem Fußgängerweg die Fahrbahn, als sie von einem 56-jährigen Autofahrer erfasst wurde. Sie wurde mit Prellungen und dem Verdacht einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand kein Sachschaden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Pascal Leitner

Telefon: 07621 176-350

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell