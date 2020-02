Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchsmeldungen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 17.02.2020, zwischen 00:15 Uhr und 07:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam und trotzdem vergeblich die Terrassentür einer Wohnung in der Moltkestraße zu öffnen. An der Friedrich-Engels-Allee drangen am 17.02.2020, um 19:05 Uhr, Einbrecher in eine Lagerhalle ein und stahlen Gegenstände aus einem verschlossenen Raum. Zur Schadenshöhe und zur Art der entwendeten Gegenstände konnten noch keine Aussagen gemacht werden. Remscheid - In eine Schule in Alt-Remscheid brachen Täter am 17.02.2020 ein und stahlen aus einem Abstellraum zwei Leichtkrafträder und zwei Sturzhelme. Sie entfernten sich in der Folge in unbekannter Richtung. Solingen - An der Straße Spielbruch hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Vereinsheimes auf und durchsuchten das Gebäude (16.02.2020, 11:00 Uhr bis 17.02.2020, 09:30 Uhr). Sie entwendeten sowohl elektrische Werkzeuge, als auch Büroelektronik. Am Abend des 17.02.2020, zwischen 18:15 Uhr und 19:10 Uhr stiegen Einbrecher über den Balkon in eine Wohnung in der Herzogstraße ein. Sie entwendeten Bargeld. (jb) Zeugen werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Ihre Kriminalpolizei berät Sie gerne zum Thema Einbruchschutz. Wir sind unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 für Sie erreichbar.

