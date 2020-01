Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrrad gestohlen

Menden (ots)

An der Unnaer Straße wurde am Montagabend ein Fahrrad gestohlen. Der Radfahrer hatte sein Rad gegen 17.30 Uhr an der Einmündung der Poststraße an einer Hauswand abgestellt und mit einem Spiralschloss gesichert. Als er eineinhalb Stunden später zurückkehrte, war das Bike der Marke Piazza verschwunden. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 9099-0.

