Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Spielhalle/Diebstahl aus Pkw

Letmathe (ots)

In der heutigen Nacht, gegen 3.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Spielhalle an der Untergrüner Straße. Mit Eintreffen der Polizei und des Berechtigen an der Tatörtlichkeit stellten diese fest, dass die Täter Bargeld aus einer Geldkassette und einem Spielautomaten entwendet hatten. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

In der Beulstraße durchwühlten unbekannte Diebe in der Nacht zum gestrigen Dienstag einen roten VW Polo, ohne Beute zu machen. An der Hagener Straße wurde in der gleichen Nacht ein grauer Corsa aufgemacht und ebenfalls durchsucht. Auch hier wurden die Diebe augenscheinlich nicht fündig und ließen persönliche Gegenstände der Geschädigten zurück.

