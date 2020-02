Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unbekannte überfallen Mann in Lennep

Wuppertal (ots)

Zwei unbekannte Täter überfielen gestern Abend (19.02.2020, 22:50 Uhr) einen Passanten auf der Wallstraße in Remscheid. Die Männer forderten unter Vorhalt eines Messers von dem 42-Jährigen die Herausgabe seines Bargelds. Dieser händigte daraufhin geringe Mengen Bargeld aus. Anschließend flohen die Unbekannten über die Wallstraße in Richtung Norden. Die Räuber waren beide etwa 20 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet. Einer von ihnen trug eine Brille mit schwarzem Gestell. Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen. (weit)

