Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Stadt Pirmasens (ots)

Am 30.12.2019 kam es in der Zeit von 07:45 Uhr bis 16:10 Uhr in der Gärtnerstraße, Höhe Hausnummer 10, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen einen ebenfalls dort geparkten Audi Q3. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

