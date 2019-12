Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebstahl

Rodalben (ots)

Am 27.12.19, gegen 12:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Rodalben zu einem Ladendiebstahl. Ein 26-jähriger Mann wurde dabei beobachtet, wie er aus der Theke Fleischwaren im Wert von 49,30 Euro in seinen mitgeführten Rucksack steckte und den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen. Im Anschluss wurde der Mann durch einen Mitarbeiter des Supermarktes gestellt. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

