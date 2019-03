Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen am Kaiserstuhl (Kiechlinsbergen): Einbruch in Weinberghalle

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung) -

Kiechlinsbergen: Einbruch in die Weinberghalle

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 08.03., und Sonntag, 10.03., wurde in die Weinberghalle in Kiechlinsbergen eingebrochen. Die Einbrecher kamen über eine eingeschlagene Fensterscheibe ins Gebäude, durchsuchten mehrere Schränke und beschädigten diverses Inventar. Wer hat am vergangenen Wochenende dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

