Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Versuchter Einbruch in Eichsel

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach, Rheinfelden, OT Eichsel

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte eine unbekannte Person in ein Zweifamilienhaus im Saaleweg zu gelangen. Gegen 04 Uhr hörte die Bewohnerin der Ergeschosswohnung wie sich jemand am Rollladen der Terrassentür zu schaffen machte. Die junge Frau rief einen Namen, was die Person jedoch nicht davon abhielt den Rollladen mehrfach weiter nach oben zu schieben. Daraufhin rief die Bewohnerin die Polizei und Familie zu Hilfe. Der oder die Täter gelangten nicht ins Haus. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07623/74040 um sachdienliche Hinweise.

