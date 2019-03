Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung in altem Betonwerk - Vandalismus - Randalierer gefährden sich selbst und andere - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Gemeinde: Efringen-Kirchen, Ortsteil: Kleinkems

In der Nacht vom Samstag, 09.03.2019 auf Sonntag 10.03.2019, wüteten auf dem Gelände des alten Betonwerks in Kleinkems eine unbekannte Anzahl an Randalierern.

Die Personen schlossen einen dort geparkten Kipplader kurz und fuhren mit diesem vom Gelände. Dabei wurde eine Baustellenabsperrung durchbrochen und beschädigt. Die Personen drangen außerdem in eine unverschlossene Halle auf dem Gelände ein und versprühten hier einen Feuerlöscher. Durch das Treiben wurden nicht nur mehrere Dinge beschädigt, sondern es hätte durchaus jemand verletzt werden können.

Das Polizeirevier Rheinfelden (07621 9797-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Anwohner, welche etwas beobachtet haben, sie mögen sich melden.

cv FLZ/mt

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell