Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Zeugen nach Auseinandersetzung auf Parkplatz gesucht

Melle (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Oldendorfer Straße/Ecke Bakumer Straße, soll es am Montagmorgen (10.45 Uhr) zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 46-jährigen Radfahrer und einem gleichaltrigen Autofahrer gekommen sein. Der Zweiradfahrer stürzte während des Geschehens. Er trug eine braune Lederjacke, eine hellblaue Jeans und weiße Schuhe. Der Autofahrer war mit einem schwarzen Toyota Corolla unterwegs. Die Ermittler der Polizei in Melle bitten Zeugen, die auf dem Parkplatz etwas beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05422/920600 entgegengenommen.

