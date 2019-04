Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Motorrad gestohlen

Hagen a.T.W. (ots)

An der Natruper Straße ist in der letzten Woche ein silberfarbenes Motorrad gestohlen worden. Die Yamaha YZF-R1 wurde vom Eigentümer am Montagabend wegen einer Panne auf einem Parkplatz zwischen Hagen und Gellenbeck abgestellt. Als das Bike am Donnerstagnachmittag abgeholt werden sollte, befand es sich nicht mehr am Abstellort. Möglicherweise wird das Motorrad vom Dieb mit dem Originalkennzeichen OS-BD 21 benutzt. Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Motorrades nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte entgegen. Telefon: 05401-879500.

