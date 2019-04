Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht mit rotem Fahrzeug

Osnabrück (ots)

Auf einem Parkplatz am Weidencaree (Weidenstraße) wurde am Samstagabend ein schwarzer Peugeot angefahren und beschädigt. In der Zeit von 18.40 bis 19 Uhr stieß ein Unbekannter mit vermutlich einem roten Fahrzeug gegen das Auto, das auf einem Parkstreifen vor der dortigen Apotheke abgestellt worden war. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Hinweise nimmt die Polizei in Osnabrück entgegen, Telefon 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell