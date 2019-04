Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Audi A3 beschädigt - Verursacher flüchtet

Hasbergen (ots)

Am Montagmorgen, zwischen 05 und 08 Uhr, beschädigte ein Unbekannter am Lührmannweg einen blauen Audi A3. Der Fahrer des vermutlich größeren Fahrzeuges fuhr in Richtung Fasanenweg und streifte den am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Ohne sich um den Schaden von ca. 3500 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seinen Weg fort. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte (Telefon 05401/879500) zu melden.

