Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallfluchten

Zweibrücken (ots)

Am 29.12.2019 wurden der Polizeiinspektion Zweibrücken folgende Unfallfluchten angezeigt:

Zeit: 29.12.2019, 11:45 Uhr - 12:50 Uhr Ort: Zweibrücken, Londoner Bogen 10 - 90 SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen grauen Opel-Corsa, der auf dem Parkplatz des Outlet-Centers rückwärts in einer Parkbucht in der zweiten Reihe in Höhe des Esprit-Stores abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl er an der rechten Fahrzeugseite des Opel-Corsa Fremdschaden in Höhe von ca. 500 EUR verursacht hatte.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

Zeit: 27.12.2019, 22:30 Uhr - 28.12.2019, 09:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Pirmasenser Straße 45 SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen braunen Range Rover, der in Längsaufstellung in einer Parkbucht in der Pirmasenser Straße in Höhe Anwesen Nr. 45 am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl er an der linken Fahrzeugseite des Range Rovers zwei Kratzer in Höhe von 103 - 105 cm (Schaden ca. 2.000 EUR) verursacht hatte.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760

