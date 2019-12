Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rangelei zwischen 4 Männern in der Winzler Straße

Pirmasens (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20:15 Uhr, entwickelte sich zwischen 4 Männern in der Winzler Straße/Ecke Neptunstraße ein Streit. In der folgenden Rangelei der beiden Gruppen erhielt ein 22jähriger Mann einen Schlag ins Gesicht. Dieser sah sich daraufhin veranlasst, einem 44jährigen Kontrahenten eine Portion Pfefferspray zu verab-reichen. Der 44jährige Mann wurde vorsorglich im Krankenhaus behandelt, das er allerdings nach kurzer Zeit auf eigenen Wunsch wieder verließ. Die Personalien der Männer im Alter zwischen 19 und 44 Jahren stehen fest. Die Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung laufen.

